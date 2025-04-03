Роскомнадзор опроверг сведения о сборе данных пользователей для слежки

Роскомнадзор опроверг новости о сборе данных россиян для слежки за ними

Роскомнадзор опроверг новости о сборе данных россиян для слежки за ними. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что приказ о необходимости передавать данные о пользовательском оборудовании, опубликованный ранее, не подразумевает отслеживание действий пользователей и их активности на запрещенных сайтах.

В Роскомнадзоре уточнили, что, согласно документу, сведения будут собирать о сетевых адресах операторов связи. Представители ведомства добавили, что эти шаги необходимы для защиты от DDoS-атак.

Данные же о личных устройствах пользователей не собирают, так как противодействовать угрозам в их отношении не требуется, отметили в Роскомнадзоре.

2 апреля на портале правовой информации был опубликован приказ Роскомнадзора, согласно которому операторы связи должны передать информацию, которая позволила бы идентифицировать средства связи и оборудование пользователей интернета. В ряде российских СМИ появились материалы, в которых утверждалось, что документ направлен на то, чтобы отслеживать активность россиян в сети. В частности, говорилось в статьях, ведомство будет следить за посещением запрещенных сайтов.