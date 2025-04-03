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13:24, 3 апреля 2025Россия

Роспотребнадзор сообщил об обнаружении устойчивой к антибиотикам бактерии

Роспотребнадзор: В Малайзии обнаружили устойчивую к антибиотикам бактерию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: CASTALDOstudio.com / Shutterstock / Fotodom  

В Малайзии обнаружили устойчивую к антибиотикам бактерию, вызывающую инфекцию в различных частях тела человека. Об этом стало известно из пресс-релиза Роспотребнадзора, оказавшегося в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что возбудитель обнаружила международная исследовательская группа в одной из больниц страны.

«Специалисты Роспотребнадзора проверят информацию об обнаружении новой бактерии, устойчивой к антибиотикам, в Малайзии. Сотрудники ведомства в оперативном режиме мониторируют и контролируют эпидемиологические риски как на территории Российской Федерации, так и за рубежом», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили, о действующей лабораторной базе и референс-центрах, которые позволяют выявлять риски и предпринимать необходимые меры в случае подозрений на инфекционное заболевание. Помимо того, в России функционирует автоматизированная система «Периметр», находящаяся на пунктах пропуска через госграницу.

Ранее Роспотребнадзор прокомментировал информацию о распространении гепатита А в Чехии. По их данным, вспышка заболевания не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в России.

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