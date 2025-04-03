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12:34, 3 апреля 2025Путешествия

Россиянка привезла из Дубая украшения и оказалась под угрозой тюрьмы

ФТС: Россиянка привезла из Дубая брендовые украшения на 5 миллионов рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Jürgen Schwenkenbecher / Globallookpress.com

Россиянка оказалась под угрозой тюрьмы из-за брендовых украшений стоимостью 5 миллионов рублей в сумке. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

32-летняя пассажирка привезла драгоценности из Дубая и была задержана в «зеленом» коридоре в московском аэропорту Домодедово. В ее ручной клади нашли 17 украшений фирм Cartier, Hermes, Rolex, Van Cleef and Arpels, Casa Gi. В их числе были кольца, серьги, часы и подвеска.

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Экспертиза показала, что ювелирные изделия выполнены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, малахита, перламутра, топаза и оникса.

Владелица украшений заявила, что покупала их давно и не знала о необходимости декларировать ценности. Тем временем ФТС решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Россиянке могут грозить до 5 лет тюрьмы или штраф до миллиона рублей.

Ранее другая россиянка решила вывезти в Таиланд уральские самоцветы. В ее багаже нашли кольца, запонки и статуэтки животных.

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