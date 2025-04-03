Украинка с самыми большими щеками в мире похвасталась прессом на откровенном фото

Украинская модель Анастасия Покрищук похвасталась прессом на фото в топе-бандо

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами похвасталась фигурой на фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 773 тысячи подписчиков.

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших щек в мире, запечатлела себя в зеркале. Она предстала на размещенном кадре в синем топе-бандо, который частично обнажал ее грудь.

Также манекенщица надела черные шорты, продемонстрировав кубики пресса на животе, и распустила гладко уложенные волосы. «Что-то я побелела. Пора в солярий», — указала в подписи автор публикации.

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