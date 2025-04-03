Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:03, 3 апреля 2025Ценности

Украинка с самыми большими щеками в мире похвасталась прессом на откровенном фото

Украинская модель Анастасия Покрищук похвасталась прессом на фото в топе-бандо
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @justqueen88

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами похвасталась фигурой на фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 773 тысячи подписчиков.

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших щек в мире, запечатлела себя в зеркале. Она предстала на размещенном кадре в синем топе-бандо, который частично обнажал ее грудь.

Также манекенщица надела черные шорты, продемонстрировав кубики пресса на животе, и распустила гладко уложенные волосы. «Что-то я побелела. Пора в солярий», — указала в подписи автор публикации.

В марте «самая сексуальная дальнобойщица в мире» Милена Гонсалес в откровенном наряде снялась за рулем грузовика

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обложил пошлинами товары из 185 стран. Досталось даже пингвинам с необитаемых островов Херд и Макдональд, но не России

    Раскрыты подробности о ставшем жертвой землетрясения в Мьянме россиянине

    В МИД раскрыли реакцию России на закон о вступлении Армении в ЕС

    Дело экс-сотрудников Минобороны о получении миллионных взяток рассмотрят в особом порядке

    Раскрыто участие НАТО в развертывании сил на Украине

    Отца оппозиционера Леонида Волкова задержали за финансирование ФБК

    Главу федерального российского ведомства освободили от должности

    В России увидели «полную путаницу» в головах депутатов Госдумы

    Помилованный Трампом политик нашел работу у Додика

    Удары по выбегающим из укрытий бойцам ВСУ в Белгородской области сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше