«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» в откровенном наряде снялась за рулем грузовика

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес в откровенном наряде снялась за рулем. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 508 тысяч подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», предстала перед камерой в облегающем бордовом костюме. Данный комплект включал в себя кроп-топ на одно плечо и мини-юбку с завышенной талией.

Также сетевая знаменитость надела черную шляпу и сапоги до колена в ковбойском стиле, нанесла на губы красную помаду и примерила золотистые браслеты и цепочку с кулоном.

Ранее в марте американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», приспустила трусы на камеру.