Захарова прокомментировала слова Зеленского о военных преступлениях России

Захарова: Слова Зеленского о военных преступлениях РФ являются бредом больного

Слова Владимира Зеленского о военных преступлениях России на Украине являются бредом. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это очередной бред больного Зеленского. На самом деле это бред больного, дополненный вредоносной пропагандистской канонадой», — подчеркнула она.

Дипломат назвала информационным мусором соответствующие заявления. Она также отметила, что Запад активно помогает распространению и ретранслирует их.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит доносить до США информацию, доказывающую нежелание украинских властей двигаться к миру. Он добавил, что Киев ежедневно наносит удары по российским объектам энергетики.