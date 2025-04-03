Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:35, 3 апреля 2025Интернет и СМИ

Звезде OnlyFans снова предложили денег за обещание больше никогда не заводить животных

Организация PETA попросила блогершу Кэти Прайс не заводить собак
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Kate Green / Getty Images

Организация по защите прав животных PETA («Люди за этичное отношение к животным») предложила денег звезде OnlyFans и блогерше Кэти Прайс за обещание больше не заводить животных. На эту историю обратило внимание издание The Sun.

Прайс подверглась критике PETA после того, как завела собаку породы гоночная борзая по имени Барби Пуля. Возмущение организации вызывало то, что блогерша заводит все новых и новых животных, несмотря на преждевременные смерти предыдущих. Как отмечается в материале, в общей сложности у Прайс не выжило семь питомцев: пять собак, лошадь и хамелеон. Кроме того, она раздает и продает другим людям животных, которые ей надоедают.

PETA предложила Прайс пять тысяч фунтов стерлингов за то, чтобы она больше не заводила новых питомцев. С аналогичной просьбой организация выступила в феврале 2025 года после того, как блогерша отдала щенка, «который перестал выглядеть мило в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)».

Ранее стало известно, что в Москве возбудили дело против 40-летнего блогера-художника Ивана Namer, выкинувшего кота из окна третьего этажа дома. Блогер признал свою вину.

    Обсудить
    Последние новости

    С выпускающего самолеты российского завода потребовали миллионы рублей

    Губернатор заявил о сделавшем все экипаже ради отведения падающего Ту-22МЗ от жилых домов

    Российские лыжники и сноубордисты устроят состязание по прыжкам в ледяной бассейн

    Допрос переводившей деньги ВСУ на покупку бронетехники россиянки попал на видео

    Раскрыта цена икры в Госдуме

    США и ЕС поспорят из-за Украины

    Звезде OnlyFans снова предложили денег за обещание больше никогда не заводить животных

    Появилось фото воронки с двумя бронетранспортерами M113 ВСУ

    Женщина стала ниже ростом и сломала позвоночник в десяти местах из-за неожиданной болезни

    Ветеран Второй мировой пригласил Трампа на день рождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше