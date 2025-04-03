Звезде OnlyFans снова предложили денег за обещание больше никогда не заводить животных

Организация PETA попросила блогершу Кэти Прайс не заводить собак

Организация по защите прав животных PETA («Люди за этичное отношение к животным») предложила денег звезде OnlyFans и блогерше Кэти Прайс за обещание больше не заводить животных. На эту историю обратило внимание издание The Sun.

Прайс подверглась критике PETA после того, как завела собаку породы гоночная борзая по имени Барби Пуля. Возмущение организации вызывало то, что блогерша заводит все новых и новых животных, несмотря на преждевременные смерти предыдущих. Как отмечается в материале, в общей сложности у Прайс не выжило семь питомцев: пять собак, лошадь и хамелеон. Кроме того, она раздает и продает другим людям животных, которые ей надоедают.

PETA предложила Прайс пять тысяч фунтов стерлингов за то, чтобы она больше не заводила новых питомцев. С аналогичной просьбой организация выступила в феврале 2025 года после того, как блогерша отдала щенка, «который перестал выглядеть мило в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)».

Ранее стало известно, что в Москве возбудили дело против 40-летнего блогера-художника Ивана Namer, выкинувшего кота из окна третьего этажа дома. Блогер признал свою вину.

