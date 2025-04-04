41-летний россиянин сел в самолет до Владивостока и не пережил перелет

41-летний пассажир рейса во Владивосток не выжил во время перелета 4 апреля

41-летний пассажир рейса во Владивосток благополучно сел в самолет, но не пережил перелет. Об этом сообщает News.vl.

Уточняется, что борт должен был приземлиться в авиагавани города назначения утром 4 апреля, однако из-за сильного тумана пилотам пришлось уйти на запасной аэродром в Хабаровск.

После посадки выяснилось, что один из пассажиров не выжил во время полета. Информацию о россиянине подтвердила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Ранее самолет российской авиакомпании сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за внезапной кончины пассажира. Уточняется, что нештатная ситуация произошла утром в четверг, 20 февраля, на борту Boeing 737, который летел из Москвы в Иркутск.