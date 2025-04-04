Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:07, 4 апреля 2025Путешествия

41-летний россиянин сел в самолет до Владивостока и не пережил перелет

41-летний пассажир рейса во Владивосток не выжил во время перелета 4 апреля
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Fernando BLANCO CALZADA / Shutterstock / Fotodom  

41-летний пассажир рейса во Владивосток благополучно сел в самолет, но не пережил перелет. Об этом сообщает News.vl.

Уточняется, что борт должен был приземлиться в авиагавани города назначения утром 4 апреля, однако из-за сильного тумана пилотам пришлось уйти на запасной аэродром в Хабаровск.

После посадки выяснилось, что один из пассажиров не выжил во время полета. Информацию о россиянине подтвердила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Ранее самолет российской авиакомпании сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за внезапной кончины пассажира. Уточняется, что нештатная ситуация произошла утром в четверг, 20 февраля, на борту Boeing 737, который летел из Москвы в Иркутск.

    Обсудить
    Последние новости

    Владельца крупнейшего производителя масла в России взяли под стражу

    Названа лучшая ОС Windows в истории

    Девушка с ростом 203 сантиметра рассказала о трудностях в личной жизни

    Российский банкир раскрыл способ не проиграть состояние в казино в Минске

    Стали известны подробности о попытках переправы ВСУ через Днепр

    В российском регионе сработала система ПВО

    Мужчина решил выяснить отношения с любимой и учинил массовую резню в российском городе

    Сестра Ким Кардашьян сравнила ее мытье в надувном бассейне со сценой в порно

    Из-за резкого подорожания яиц в США к Пасхе стали красить картошку

    Стало известно о страхе Польши перед Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше