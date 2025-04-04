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12:19, 4 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады предрек катастрофические последствия для Украины из-за пошлин Трампа

Гетманцев: Последствия пошлин Трампа могут быть катастрофическими для Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Последствия введения президентом США Дональдом Трампом пошлин могут быть негативными или даже катастрофическими для Украины. Об этом заявил депутат и глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает «РБК-Украина».

«Последствия будут зависеть от конкретных решений, но все они будут точно негативными, а некоторые могут быть катастрофическими», — заявил Гетманцев.

По его словам, это может произойти, если страны Евросоюза активно включатся в противостояние с Вашингтоном и введут ответные пошлины для защиты своих производителей, что лишит Украину главного рынка сбыта своей продукции. У Киева, по его словам, нет возможности поддержать своих экспортеров при и так дефицитном бюджете, а потому республике можно надеяться только на переговорные возможности министерства экономики.

Ранее Гетманцев заявлял, что пошлины США в размере 10 процентов на украинский импорт являются «цинизмом высшего сорта».

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