Депутат Рады предрек катастрофические последствия для Украины из-за пошлин Трампа

Гетманцев: Последствия пошлин Трампа могут быть катастрофическими для Украины

Последствия введения президентом США Дональдом Трампом пошлин могут быть негативными или даже катастрофическими для Украины. Об этом заявил депутат и глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает «РБК-Украина».

«Последствия будут зависеть от конкретных решений, но все они будут точно негативными, а некоторые могут быть катастрофическими», — заявил Гетманцев.

По его словам, это может произойти, если страны Евросоюза активно включатся в противостояние с Вашингтоном и введут ответные пошлины для защиты своих производителей, что лишит Украину главного рынка сбыта своей продукции. У Киева, по его словам, нет возможности поддержать своих экспортеров при и так дефицитном бюджете, а потому республике можно надеяться только на переговорные возможности министерства экономики.

Ранее Гетманцев заявлял, что пошлины США в размере 10 процентов на украинский импорт являются «цинизмом высшего сорта».