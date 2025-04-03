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10:54, 3 апреля 2025Бывший СССР

На Украине назвали цинизмом пошлины США

Депутат Верховной Рады Гетманцев назвал цинизмом пошлины США в 10 %
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Leah Millis / Reuters

Пошлины США в размере 10 процентов на украинский импорт являются «цинизмом высшего сорта», хоть и не окажут большого влияния на Украину. Об этом заявил депутат и глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

«Пошлина в 10 процентов не будет иметь большого негативного эффекта для Украины ввиду небольшой части товарного экспорта в США. (...) Но вообще-то вводить 10 процентные пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 миллиарда долларов — экономический цинизм высшего сорта», — написал Гетманцев.

По его словам, тем не менее, торговая война плохо скажется на Украине, поскольку будет наносить существенный ущерб экономикам партнерам Киева и прежде всего странам Евросоюза.

Ранее стало известно, что США введут пошлину на все импортные товары. По словам президента США Дональда Трампа, базовая пошлина составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны.

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