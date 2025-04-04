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09:56, 4 апреля 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины заявил о заинтересованности Киева в сделке по недрам

Глава МИД Украины Сибига встретился с госсекретарем США Рубио
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и заявил о заинтересованности Киева в сделке по недрам и редкоземельным металлам. Об этом в социальной сети X сообщает пресс-служба украинского дипломата.

«Я подтвердил заинтересованность Украины в развитии взаимовыгодных инвестиций и сотрудничества в сфере минеральных ресурсов с США в качестве прочной основы для продвижения нашего двустороннего партнерства», — говорится в публикации.

Дипломат добавил, что обсудил с госсекретарем вопрос дальнейших контактов Киева и Вашингтона.

Ранее во Франции раскрыли условия сделки Украины и США по недрам. Отмечается, что новый проект соглашения включает в себя пункты о добыче ресурсов в том числе в Черном море, Крыму и Донбассе.

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