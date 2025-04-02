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17:20, 2 апреля 2025Мир

Во Франции раскрыли детали новой сделки США и Украины по металлам

Le Point: Сделка США и Украины предполагает добычу металлов в Крыму и Донбассе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Новый проект сделки по редкоземельным металлам, предложенный США Украине, включает в себя пункты о добыче ресурсов в том числе в Черном море, Крыму и Донбассе. Об этом сообщает французская газета Le Point со ссылкой на источники.

«В документе от 23 марта и разделенном на 18 глав подробно перечислены условия по распределению доходов от добычи полезных ископаемых, в том числе углеводородов в Черном море, Крыму и Донбассе», — передает издание.

По словам авторов материала, документ скорее представляет собой «договор купли-продажи», нежели соглашение между государствами. Они также добавили, что новый проект сделки является «еще более невыгодным предложением для Киева, чем предыдущие версии».

28 марта издание «Европейская правда» сообщило, что Украина получила от США проект нового соглашения по полезным ископаемым, который «нарушает все красные линии Киева».

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение Вашингтона, заявив, что Украина не признает долги за военную помощь, полученную ранее от США.

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