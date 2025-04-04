Губернатор рассказал о повреждениях после массированной атаки ВСУ на российский регион

Липецкий губернатор Артамонов сообщил о трех поврежденных домах после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Липецкую область в ночь на 4 апреля повреждения получили частные дома одного из садовых товариществ. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram.

«Атака действительно была массированной. Известно о трех частных домах в одном из СНТ, которые пострадали — выбиты стекла, повреждена кровля», — написал он, подчеркнув, что поручил социальным службам незамедлительно оказывать всю необходимую помощь.

По словам Артамонова, сейчас оперативные службы продолжают проверять сообщения об обнаружении обломков сбитых дронов. Сигналы о найденных фрагментах поступают из Липецка и Липецкого района. Чиновник заверил, что специалисты реагируют максимально быстро.

Ранее Минобороны России отчиталось, что с 21:00 3 апреля по 5:00 4 апреля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 107 украинских беспилотников. По данным ведомства, 34 дрона уничтожены в Курской области, 30 — в Орловской, 18 — в Липецкой, 7 — в Калужской, 4 — в Ростовской, по 3 — в Тамбовской и Московской, 2 — в Брянской, по 1 — в Воронежской и Тульской. Кроме того, четыре летательных аппарата поразили над акваторией Азовского моря.