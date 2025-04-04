Губернатор сообщил об атаке ВСУ на предприятие в российском регионе

Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

Под ударом оказалось сельскохозяйственное предприятие в Стародубском районе, уточнил губернатор. В результате атаки повреждения получило здание фермы и трактор.

Пострадавших при налете беспилотников не было, подчеркнул Богомаз.

Украинские войска не перестают атаковать Брянскую область и другие приграничные регионы. Ранее 4 апреля в ходе еще одного удара ВСУ по брянскому приграничью пострадал один человек. Он сидел за рулем автомобиля, на который было сброшено взрывное устройство.