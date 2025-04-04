Известный актер рассказал о нелюбви к психотерапевтам и гипнотизерам

Страхов: Работа с психотерапевтом — это внедрение в сознание чужих идей

Работа с психотерапевтом — это внедрение в сознание чужих идей, заявил актер Даниил Страхов на премьере сериала «Гипнозис». В комментарии Пятому каналу он объяснил свою нелюбовь к специалистам.

Страхов не пользуется услугами психотерапевтов и гипнотизеров. При этом он признает профессионализм этих специалистов, но потребности в их услугах не испытывает.

«Я не любитель психотерапевтов, гипнотизеров домашних и прочих услуг, связанных с внедрением тебя чужих, пусть и профессиональных, терапевтических сил», — рассказал он.

Ранее известная российская актриса Елена Захарова жаловалась на преследования психа. По словам артистки, преследования начались весной прошлого года — когда она вышла на поклон после спектакля. Мужчина, который, как выяснилось, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, вручил ей орехи, еловые шишки и письмо, в котором предложил ей выйти за него замуж, а также указал свои контактные данные.

