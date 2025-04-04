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20:53, 4 апреля 2025Экономика

Новое мощное землетрясение произошло в Мьянме

EMSC: В Мьянме зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В Мьянме в пятницу, 4 апреля, зафиксировали новое мощное землетрясение, его магнитуда составила 4,9. Об этом сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение произошло в 18:25 по московскому времени. Его эпицентр находился в 53 километрах к югу от крупного города Мандалай, где проживает более 1,2 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.

Ранее, 28 марта, на Мьянму обрушилась целая серия разрушительных землетрясений. В результате были повреждены дома, храмы и мечети, дороги, а также другие инфраструктурные объекты. Помимо этого, в земле от подземных толчков образовался разлом. Число жертв, согласно последним данным, составило более 3,3 тысячи человек.

Помимо этого, подземные толчки магнитудой 5 ощущались 1 апреля.

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