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18:01, 4 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин призывал к насильственной смене власти в стране и отделался условным сроком

Суд дал условный срок ярославцу, призывавшему к насильственной смене власти в РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ пресекли экстремистскую деятельность жителя Ярославля, который призывал к преступлениям против представителей одной из политических партий в России и насильственной смене власти в стране. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по Ярославской области.

По версии следствия, мужчина 1978 года рождения размещал экстремистские материалы в соцсетях. Его признали виновным по статье 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием сети») УК РФ.

Ярославец получил 1 год и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком. Его также лишили права администрировать сайты на один год.

Ранее Апелляционный военный суд признал законным второй приговор бывшему муниципальному депутату Красносельского района Москвы Алексею Горинову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), вынесенный ему за оправдание терроризма в разговоре с сокамерниками.

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