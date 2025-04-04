Снайпер ВС РФ с позывным Мага: Против ВСУ работает примитивный трюк с веревкой

Нередко против Вооруженных сил Украины (ВСУ) работает примитивный трюк с веревкой и винтовкой. Об этом рассказал российский снайпер с позывным Мага, его слова приводит газета «Красная Звезда».

По словам бойца Вооруженных сил России, для обмана противника снайперы закрепляли винтовку на удалении от своих позиций и привязывали к спусковому крючку веревку. После выстрела отряд ВСУ отвлекается на ложную позицию. По словам снайпера, трюк является действенным.

«Нередко противник покупался на такой трюк и начинал палить туда из всех своих стволов, тем самым раскрывая себя. Вдобавок враг мог и "птичку" на нашу "слепую" винтовку запустить, а мы ее тут уже ждем», — рассказал Мага.

Ранее Мага рассказал, что три дня ждал снайпера ВСУ под Угледаром в Донецкой народной республике и в итоге вступил с ним в бой.