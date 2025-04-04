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08:34, 4 апреля 2025Бывший СССР

Снайпер ВС России рассказал о поединке с оппонентом в Угледаре

Боец ВС России Мага три дня ждал снайпера ВСУ для противостояния в Угледаре
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Снайпер Вооруженных сил (ВС) России с позывным Мага три дня ждал снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ) для противостояния в ходе боев в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР). Историю противостояния боец рассказал в интервью газете «Красная звезда».

«Мы его ждали в течение трех дней, а он все не появлялся. Нервничали и злились всерьез», — отметил военнослужащий. По его словам, после появления украинского бойца задача была выполнена «на все пятьсот процентов».

Мага рассказал подробности снайперских дуэлей в ходе боев в ДНР и подчеркнул, что задачи снайпера в среднем длятся от трех до пяти суток. Он также оценил подготовку украинских оппонентов как «вполне достойную» из-за общих пособий и методики обучения.

Ранее Мага рассказал о вознаграждении ВСУ за свою голову. В ходе боев за Угледар снайпер ВС России первым вошел в город, закрепившись в ближайшем доме.

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