ВСУ охотятся за головой снайпера ВС РФ Маги, положившего сотни украинских бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли охоту за головй российского снайпера Восточной группировки с позывным Мага, который положил не одну сотню украинских бойцов. Они назначили за него внушительное вознаграждение, передает газета «Красная звезда».

В интервью изданию военнослужащий ВС РФ рассказал, как трое суток выжидал, когда в Угледаре появится снайпер противника.

«Мы были хорошо информированы, что вражеский снайпер должен засесть в конкретном месте. Он все не появлялся. Нервничали и злились всерьез. Уже собирались уходить, как вдруг он нарисовался. Задача тогда была отработана на все 500 процентов. Это как раз тот случай, когда овчинка реально стоила выделки», — заявил военный Мага.

По данным газеты, на кураховском направлении российский снайпер уничтожил семь пулеметных точек, после чего самостоятельно сорвал продвижение бронетехники ВСУ на стратегически важном рубеже. В ходе боев за Угледар Мага первым вошел в город, закрепившись в ближайшем доме.

Ранее российский снайпер с позывным Коваль рассказал, что операторы беспилотников ВСУ били по своим в Днепроэнергии. Они попытались уничтожить сослуживцев, которые сдались в плен.