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20:22, 4 апреля 2025Бывший СССР

Стали известны подробности о попытках переправы ВСУ через Днепр

Сальдо: Плавсредства ВСУ уничтожаются на реке Днепр во время попытки переправы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

80 процентов плавсредств Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожаются на реке Днепр во время попытки переправы. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По его словам, ВСУ регулярно пытаются проникнуть на территорию Херсонской области малыми группами. Однако, заявляет Сальдо, вся площадь Днепра находится под контролем армии России.

«Процентов 80 лодок (...) уничтожаются на реке», — заявил губернатор. Он также отметил, что Российская армия уничтожает украинские плавсредства, которым удается достичь левого берега.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что принятие решения по восстановлению Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) откладывается до окончания боевых действий. «Обещаю держать в курсе всех новостей по этому важному вопросу», — добавил он.

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