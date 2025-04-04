В Кремле рассказали о значении визита главы РФПИ в Вашингтон

Песков: Визит Дмитриева в Вашингтон очень важен

Контакты, проведенные в Вашингтоне главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, имеют большое значение. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Очень важны такие контакты, как те, которые осуществлял Кирилл Дмитриев в Вашингтоне. Это очень важно», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков подчеркнул, что работа в данном направлении будет продолжаться.

Ранее спецпредставитель президента России Дмитриев заявил, что 2-3 апреля по поручению российского лидера Владимира Путина проведет встречи в Вашингтоне с представителями администрации главы США Дональда Трампа. По его словам, восстановление диалога между странами является непростым и постепенным процессом, но каждая встреча позволяет двигаться вперед.