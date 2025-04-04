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12:27, 4 апреля 2025Россия

В Курской области врио министра ушла с поста после месяца работы

Врио главы курского Минфина Апонасенко ушла с должности после месяца работы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Newinho / Wikimedia

Врио главы курского Минфина Инна Апонасенко ушла с должности после месяца работы. Об этом сообщает РИА Новости.

Апонасенко покинула пост по собственному желанию. О конкретных причинах отставки не сообщается.

После ухода чиновницы региональный Минфин возглавила Людмила Гапонова — до этого она работала замминистра.

После назначения руководителем Курской области Александра Хинштейна в региональном правительстве начались перестановки. Ранее врио губернатора назначил нового руководителя курского кабмина — им стал бывший глава правительства республики Карелия Александр Чепик.

ЖЗЛ
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