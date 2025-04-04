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13:31, 4 апреля 2025Экономика

В России назвали сроки старта продаж новой версии культового внедорожника

«АвтоВАЗ» начнет продавать спортивную версию внедорожника Lada Niva с 5 апреля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Российский концерн «АвтоВАЗ» начнет продавать спортивную версию культового внедорожника Lada Niva с 5 апреля 2025 года. Об этом сообщается в пресс-релизе производителя.

Речь идет о модели Lada Niva Sport. Рекомендованная розничная цена новой версии составит примерно 1,7 миллиона рублей. «Продажи стартуют 5 апреля 2025 года, в день рождения легендарного внедорожника», — отметили в пресс-службе Lada. На первом этапе продаж приобрести новую версию внедорожника можно будет в ряде российских регионов. В дальнейшем автомобиль станет доступен во всех официальных дилерских центрах Lada, отметили в компании.

«АвтоВАЗ» запустил производство Lada Niva Sport в конце прошлого года. Спортивная версия оснащена 16-клапанным 1,6-литровым мотором мощностью 122 лошадиных сил.

Автомобиль в новой комплектации способен развивать скорость до 162 километров в час. Из-за большей мощности двигателя Niva Sport оснастили более эффективной тормозной системой в сравнении с предыдущими версиями модели. Кроме того, у модели появился усиленный кузов. В конструкцию новой модели также внедрили единый рычаг для управления раздаточной коробкой и блокировкой дифференциала. Салон автомобиля оформили в черно-красных тонах.

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