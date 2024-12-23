«АвтоВАЗ» начал производство новой версии культового внедорожника

«АвтоВАЗ» запустил промышленное производство новой модели Lada Niva Sport

Российские концерн «АвтоВАЗ» объявил о запуске промышленного производства новой версии Sport культового внедорожника Niva. Об этом сообщается на сайте Lada.

На первом этапе все выпущенные автомобили поступят в подразделения концерна, в которых специалисты проведут всестороннее тестирование и подтверждение проектных характеристик, уточняется в пресс-релизе. Сначала окрашенные кузова отправят на конвейер «Лада Спорт», после чего начнется индивидуальная сборка.

Новая модель будет оснащена 16-клапанным двигателем мощностью 122 лошадиные силы (л.с.), а также усиленной шестерней пятой передачи и картером сцепления. Кроме того, ее отличительной особенностью от других версий Niva станут спортивные настройки подвески и тормозов. Эти технологии были ранее опробованы в том числе на ралли-марафоне «Шелковый путь», победителем которого Niva стала в сезоне 2024 года. Отделку салона выполнят контрастном гоночном стиле.

О подготовке к выпуску новой модели стало известно в середине года. Уточнялось, что автомобиль станет спортивной версией трехдверной Niva Legend и будет отличаться от нее двумя трансмиссионными рычагами. В конструкцию новой модели «АвтоВАЗ» внедрил единый рычаг для управления раздаточной коробкой и блокировкой дифференциала. Аналогичная технология ранее была применена в версии Travel.