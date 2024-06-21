«АвтоВАЗ» начал готовить новую версию «Нивы»

«Автоновости дня»: выпуск новой версии Lada Niva Sport стартует до конца года

До конца года в производство будет запущена абсолютно новая версия внедорожника Lada Niva Sport, а тестовая сборка, о которой сообщалось в соцсетях, является частью процесса подготовки модели к серии. Об этом со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа» пишут «Автоновости дня».

Автомобиль является спортивной версией трехдверной Niva Legend. Он получит измененный экстерьер и интерьер и ряд других доработок, в том числе 16-клапанный двигатель от Granta Sport объемом 1,6 литра.

Вместо трех трансмиссионных рычагов, как у Niva Legend, новая «Нива» оснащена только двумя, то есть в конструкцию внедрили единый рычаг для управления раздаточной коробкой и блокировкой дифференциала, как уже сделано в Niva Travel.

В начале июня сообщалось, что Niva в мае подешевела на четыре процента по сравнению с предыдущим месяцем. По оценке экспертов, такая ситуация связана с падением спроса на вседорожники с наступлением летнего сезона.

А ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) «АвтоВАЗ» показал прототип электрической версии внедорожника Niva Travel, который предварительно носит название E-Niva.