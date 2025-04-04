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22:11, 4 апреля 2025Экономика

В российском городе по этажу здания растеклись человеческие ноги и легкие

В Тамбове по Музею греха растеклись человеческие руки, ноги и легкие
Полина Кислицына (Редактор)

В Тамбове в Музее греха по полу растеклись человеческие руки, ноги и легкие. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел по вине уборщицы, которая случайно уронила стеллаж. В результате пол в помещении местного медицинского института, где располагается музей, оказался залит формалином. Вход для посетителей пришлось закрыть до конца апреля. Точный ущерб, нанесенный сотрудницей, еще оценивается.

Ранее стало известно, что квартиры жилого дома в поселке Локомотивном Челябинской области залило кровью соседа. Следователям удалось установить, что мужчина стал жертвой несчастного случая, не носящего криминальный характер.

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