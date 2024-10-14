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20:02, 14 октября 2024Экономика

Жители российского региона пострадали от кровавого потопа

Квартиры дома в Челябинской области затопило кровью соседа

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинской области жильцы дома пострадали от необычного потопа — их квартиру залило кровью соседа сверху. О ситуации рассказали в Telegram-канале поисково-спасательной службы региона.

По информации спасателей, к ним обратились сотрудники полиции с просьбой помочь с доступом в закрытую квартиру многоэтажного дома в поселке Локомотивный. Жильцы первого этажа забили тревогу после того, как обнаружили на потолке пятна кроваво-красного цвета. Поднявшись на второй этаж, они выяснили, что источник пятен находится еще выше, поскольку потеки по трубе отопления вели к третьему этажу.

Однако на звонки в дверь им никто не ответил. Беспокоясь о судьбе хозяина, соседи позвонили в полицию, а для открытия входных дверей сотрудники правоохранительных органов вызвали спасателей. Забравшись на приставную лестницу, полиция и спасатели осмотрели квартиру через окна кухни и увидели, что мужчина 1970 года рождения, собственник жилья, лежит на полу без признаков жизни.

По предварительным данным, мужчина в результате несчастного случая, не носящего криминальный характер, упал и не выжил. В данный момент все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее аналогичная трагедия произошла на западе Москвы.

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      Полина Кислицына
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