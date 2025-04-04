В российском городе ребенку заплатят полмиллиона рублей за падение с качелей

В Тамбове ребенку заплатят 500 тыс. рублей за перелом после падения с качелей

В Тамбове ребенку заплатят полмиллиона рублей за падение с качелей. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «ВЕСТИ_ТАМБОВ».

В июне прошлого года девочка, упав с качелей на детской площадке, получила компрессионный перелом позвоночника. Отец ребенка пошел в суд. Ему удалось доказать, что его дочь получила тяжелую травму из-за того, что площадка не была оснащена ударопоглощающим покрытием. В результате по решению Советского районного суда замдиректора дирекции городского хозяйства, в ведении которой находится территория, привлекли к административной ответственности. «С учетом возраста пострадавшей, степени причиненных физических и нравственных страданий, необходимости проходить стационарное лечение суд удовлетворил требования истца, взыскав с МБУ "Дирекция городского хозяйства" в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей», — постановили в суде. Помимо этого, виновник произошедшего должен будет выплатить отцу девочки 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 5,3 тысячи за материальный ущерб и покрыть расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

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