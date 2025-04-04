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13:28, 4 апреля 2025Мир

Во Франции предсказали триумф партии Ле Пен

Политолог Рейно: партия Ле Пен может прийти к власти на волне недовольства
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Французский политолог Филипп Рейно считает, что после вынесения обвинительного приговора главе парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен у ее партии есть шансы прийти к власти на волне общественного недовольства. Об этом он заявил в интервью газете Le Point.

«[Приговор] дает известные преимущества "Национальному объединению". Его представители смогут смело утверждать, что правосудие — на стороне левых. Партия может успешно воспользоваться массовым недовольством в правой популистской среде», — отметил политолог.

Сам приговор Рейно назвал «беспрецедентным и не имеющим аналогов» в истории Пятой Республики. По его словам, еще никогда кандидату, у которого есть все шансы выйти во второй тур президентских выборов и даже одержать в них победу, не запрещали баллотироваться.

Политолог также считает, что в сложной ситуации оказался президент Франции Эммануэль Макрон. В случае, если он не воспользуется правом помилования в отношении Ле Пен, правые могут расценить это как «альянс левых и центра при поддержке судебной элиты, направленный против кандидата от народа».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал приговор Ле Пен «охотой на ведьм». Он назвал приговор примером того, как европейские левые используют закон для подавления свободы слова и борьбы с политическими оппонентами.

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