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21:12, 5 апреля 2025Мир

Маск предрек «широкомасштабную резню» в Европе

Маск: Европу ждет полномасштабное кровопролитие из-за роста числа терактов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

В Европе все чаще происходят террористические атаки, в связи с этим ей грозит «широкомасштабная резня». Такое мнение высказал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, его цитирует РИА Новости.

Бизнесмен указал, что число терактов в европейских странах, в частности, в Италии, растет каждую неделю. При этом, по его словам, «традиционные СМИ» преуменьшают количество атак.

«Их становится все больше и больше. И в конечном итоге, я думаю, мы увидим широкомасштабную резню в Европе. Такова тенденция», — сказал Маск.

Ранее предприниматель заявил, что США должны выйти из НАТО, поскольку им нет никакого смысла платить за безопасность Европы.

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