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15:52, 5 апреля 2025Мир

Россию обвинили в отправке по почте в Европе взрывающихся секс-игрушек

Reuters: Россия использовала секс-игрушки для отправки в ЕС взрывающихся посылок
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

За взрывами посылок на курьерских складах в Великобритании, Польше и Германии прошлым летом стояла Россия, а сами инциденты стали отработкой технологии. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с деталями польского расследования, сообщает Reuters.

В посылках с секс-игрушками, массажными подушками и поддельной косметикой были спрятаны самодельные зажигательные устройства, изготовленные из набора химических веществ, в том числе магния. Воспламенялись они с помощью предварительно, настроенных детонаторов, взятых из дешевых китайских электронных гаджетов для отслеживания предметов.

Впервые информацию о воспламеняющихся посылках европейские спецслужбы раскрыли осенью прошлого года. Тогда они предположили, что речь идет о «гибридной войне», которую Россия якобы ведет для дестабилизации функционирования стран, поддерживающих Украину.

По их мнению, пожар на складах стал демонстрацией, но в дальнейшем такой способ могут использовать для более серьезных диверсий, например на грузовых самолетах. В Кремле отказались признать ответственность за взрывы посылок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения бездоказательными.

Месяц назад в Москве при разгрузке в отделении «Почты России» взорвалась посылка. Прибывшие на место экстренные службы установили, что сработала страйкбольная граната.

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