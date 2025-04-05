Трамп продлил работу TikTok в США

Трамп подписал указ, продлевающий работу соцсети TikTok в США на 75 дней

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ, который позволит социальной сети TikTok работать на территории страны еще в течение 75 дней. Об этом американский лидер написал в Truth Social.

«Моя администрация очень упорно работает над сделкой по спасению TikTok, и мы добились огромного прогресса», — рассказал Трамп, отметив, что соответствующий приказ был необходим, так как для завершения сделки требуется проделать дополнительную работу, которая позволит получить все необходимые документы. Американский президент также пояснил, что продлил работу соцсети в стране, так как не хочет, чтобы она отключилась.

Кроме того, Трамп выразил надежду на продолжение «добросовестной работы» с Китаем, добавив, что республика, вероятно, не рада ответным пошлинам.

Ранее Трамп заявлял, что власти США способны спасти TikTok и заинтересованы в этом.