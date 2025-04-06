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00:40, 6 апреля 2025Мир

Мужчина забаррикадировался в здании парламента Канады

Неизвестный мужчина забаррикадировался в здании парламента Канады
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Blair Gable / Reuters

Неизвестный забаррикадировался в здании парламента Канады в Оттаве. Об этом в соцсети X заявила полиция города.

«Офицеры находится на месте Парламентского холма, так как мужчина забаррикадировался в восточном блоке. (...) Восточное крыло было эвакуировано», — говорится в публикации.

Отмечается, что информация о пострадавших и жертвах отсутствует. Правоохранители выступили с призывом к жителям избегать места происшествия.

Ранее сообщалось, что полиция в Торонто, Канада, арестовала мужчину после того, как он избил человека ручным питоном. 45-летний Лауренио Авила, державший в руках змею, подошел на улице в центре города к прохожему и напал на него. Мужчина предстал перед судом, обвиняемого оставили под стражей.

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