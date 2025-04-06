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18:29, 6 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали сообщения о тузе в рукаве Путина

Депутат Чепа: Путин не раскроет свои тузы в рукаве раньше времени
Юлия Сычева

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Pool / Reuters

У президента России Владимира Путина в политической игре есть скрытые преимущества, однако он их никогда не раскроет раньше времени, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее на Западе рассказали, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с США вытащил туз из рукава, которым оказался глава Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Комментируя это заявление, депутат Чепа указал, что у российского лидера есть и другие козыри, которыми он воспользуется в нужное время для благоприятного исхода. Также парламентарий отметил, что глава РФПИ действительно является важной персоной в переговорном процессе с американской стороной.

«Дмитриев выполнял большой объем работ во время ковида и изначально участвовал в переговорах с американцами. Значит, он пользуется доверием президента. Это очень много значит», — заключил Чепа.

Ранее депутат Чепа заявил, что Киев показывает неготовность к мирным переговорам, нанося удары по российской энергетике. Он также отметил, что ВСУ совершили уже несколько атак на российские энергообъекты, и остались безнаказанными, так как европейские страны никак не комментируют эти действия.

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