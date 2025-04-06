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12:21, 6 апреля 2025Россия

В РПЦ объяснили причину печальной статистики супружеских измен

В РПЦ объяснили статистику супружеских измен влиянием массовой культуры
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom  

Популяризация супружеских измен в массовой культуре привела к «печальной статистике». Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что необходимы комплексные усилия по восстановлению института традиционной семьи. Опубликованные ВЦИОМ данные свидетельствуют о том, что 42 процентам россиян изменяли супруги. В измене партнеру признались 41 процент мужчин и 34 процента опрошенных женщин.

Кипшидзе отметил, что в массовой культуре несколько десятилетий измена преподносилась как норма, что и привело к соответствующему разрушительному результату. Священник напомнил, что измена супругу равносильна разрушению брака и относится к смертным грехам.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев рассказал, почему человеку обязательно нужно терпеть лишения.

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