В РПЦ объяснили причину печальной статистики супружеских измен

В РПЦ объяснили статистику супружеских измен влиянием массовой культуры

Популяризация супружеских измен в массовой культуре привела к «печальной статистике». Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что необходимы комплексные усилия по восстановлению института традиционной семьи. Опубликованные ВЦИОМ данные свидетельствуют о том, что 42 процентам россиян изменяли супруги. В измене партнеру признались 41 процент мужчин и 34 процента опрошенных женщин.

Кипшидзе отметил, что в массовой культуре несколько десятилетий измена преподносилась как норма, что и привело к соответствующему разрушительному результату. Священник напомнил, что измена супругу равносильна разрушению брака и относится к смертным грехам.

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