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11:29, 7 апреля 2025Ценности

Дочь Риз Уизерспун снялась в бикини в сериале

Дочь Риз Уизерспун Ава Филлипп снялась в бикини в сериале «Доктор Одиссей»
Алина Гостева
Алина Гостева
Ава Филлипп

Ава Филлипп. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Дочь американской актрисы Риз Уизерспун Ава Филлипп снялась в купальнике в сериале «Доктор Одиссей». Соответствующая публикация появилась на посвященной ему странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя наследница знаменитости предстала перед камерой в ярко-розовом бикини и разноцветном парео, повязанном на бедра. Также она надела золотистую цепочку с кулоном в виде латинской буквы V и серьги-кольца, уложила волосы в хвост и сделала макияж в фиолетовых тонах. «Привет всем! Это Ава Филлипп. Я играю Веронику», — обратилась к зрителям девушка.

Фото: @avaphillippe

Известно, что в подобном образе также снялась Уизерспун в фильме «Блондинка в законе» в 2001 году.

Ранее в апреле дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась без штанов для своего книжного клуба.

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