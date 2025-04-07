Дочь Риз Уизерспун снялась в бикини в сериале

Дочь Риз Уизерспун Ава Филлипп снялась в бикини в сериале «Доктор Одиссей»

Дочь американской актрисы Риз Уизерспун Ава Филлипп снялась в купальнике в сериале «Доктор Одиссей». Соответствующая публикация появилась на посвященной ему странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя наследница знаменитости предстала перед камерой в ярко-розовом бикини и разноцветном парео, повязанном на бедра. Также она надела золотистую цепочку с кулоном в виде латинской буквы V и серьги-кольца, уложила волосы в хвост и сделала макияж в фиолетовых тонах. «Привет всем! Это Ава Филлипп. Я играю Веронику», — обратилась к зрителям девушка.

Фото: @avaphillippe

Известно, что в подобном образе также снялась Уизерспун в фильме «Блондинка в законе» в 2001 году.

Ранее в апреле дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась без штанов для своего книжного клуба.

