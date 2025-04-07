Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:56, 7 апреля 2025Мир

Макрон созвонился с Трампом

Reuters: Макрон созвонился с Трампом, чтобы обсудить ситуацию в Газе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом для обсуждения ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Макрон, президент Трамп, президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси и король Иордании Абдалла II ибн Хусейн провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Газу», — передает агентство.

Дополнительно сообщается, что 8 апреля французский лидер планирует посетить склады, в которых хранится гуманитарная помощь для жителей анклава, а также больницу, где проходят лечение раненые палестинцы.

Ранее стало известно, что делегация палестинского радикального движения ХАМАС прибудет в Каир, чтобы обсудить с египетскими официальными лицами предложение о прекращении огня в секторе Газа. Отмечается, что в ходе переговоров стороны планируют обсудить посреднические усилия Египта по прекращению огня и египетское предложение о перемирии и частичном обмене заложников.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заговорили о тревожной тенденции в экономике. С чем связан кризис и что грозит стране?

    В ДНР из-за ударов ВСУ пострадали несколько человек

    Посольство России в Лондоне ответило на сообщения об угрозе подлодкам

    Известная актриса назвала главное отличие москвичей от жителей других городов

    Еврокомиссия предложила ввести ответные пошлины на товары из США

    Белоруссия и Россия договорились о рефинансировании отдельных кредитов

    На Украине отреагировали на акцию УЕФА в честь погибшего на СВО российского футболиста

    Российская гимнастка опубликовала обнаженные фото

    Стало известно о появлении колумбийских наемников на границе с Россией

    Гинеколог из Воронежа возглавил администрацию сирийского президента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше