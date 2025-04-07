Reuters: Макрон созвонился с Трампом, чтобы обсудить ситуацию в Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом для обсуждения ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Макрон, президент Трамп, президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси и король Иордании Абдалла II ибн Хусейн провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Газу», — передает агентство.

Дополнительно сообщается, что 8 апреля французский лидер планирует посетить склады, в которых хранится гуманитарная помощь для жителей анклава, а также больницу, где проходят лечение раненые палестинцы.

Ранее стало известно, что делегация палестинского радикального движения ХАМАС прибудет в Каир, чтобы обсудить с египетскими официальными лицами предложение о прекращении огня в секторе Газа. Отмечается, что в ходе переговоров стороны планируют обсудить посреднические усилия Египта по прекращению огня и египетское предложение о перемирии и частичном обмене заложников.