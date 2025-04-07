ХАМАС обсудит прекращение огня в Газе

Делегация ХАМАС прибудет в Каир для переговоров по прекращению огня в Газе

Делегация палестинского радикального движения ХАМАС прибудет в Каир, чтобы обсудить с египетскими официальными лицами предложение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает газета Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источники.

По данным издания, в ходе переговоров стороны планируют обсудить посреднические усилия Египта по прекращению огня в секторе Газа и египетское предложение о перемирии и частичном обмене заложников.

В частности, речь идет об освобождении ХАМАС девяти живых и передаче тел трех погибших заложников. Планируется, что Израиль в обмен обязуется освободить сотни палестинских заключенных и продлить режим прекращения огня на 70 дней.

Кроме того, по данным источников газеты, египетская сторона намерена обсудить с делегацией ХАМАС примирение с движением ФАТХ, которое рассчитывает прекратить раскол между организациями и объединить палестинское руководство.

Ранее Армия обороны Израиля возобновила военные операции против ХАМАС в секторе Газа. Это произошло после того, как палестинское движение отвергло предложения США о продлении режима прекращения огня.