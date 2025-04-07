Минобороны раскрыло подробности о ситуации на белгородском направлении

Минобороны: ВС России нанесли поражение бригадам ВСУ на белгородском направлении

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по бригадам украинских военных на белгородском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что российские военные поразили две механизированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах Миропольского, Проходов, Великого Прикола и Осоевки Сумской области.

ВСУ потеряли до 85 военных, бронированную машину и два автомобиля. Других данных о боях не приводится.

Ранее стало известно, что командование ВСУ направило бронетехнику на прорыв границы у Демидовки в Белгородской области. Украинское командование решило применить тяжелую технику в направлении Демидовки. К границе были направлены бронированная ремонтно-эвакуационная машина и танк американского производства.