Стало известно о брошенной на прорыв российской границы бронетехнике ВСУ

ВСУ направили бронетехнику на прорыв границы у Демидовки в Белгородской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило бронетехнику на прорыв границы у Демидовки в Белгородской области. Об этом стало известно из публикации связанного с российскими военными Telegram-канала «Северный Ветер».

«Враг увеличил и количество бронетехники на границе с Краснояружским районом Белгородской области. Командование ВСУ сразу же решило применить тяжелую технику на направлении Демидовки», — сообщили в «Северном Ветре».

По информации авторов проекта, к границе были направлены бронированная ремонтно-эвакуационная машина и танк американского производства. Обе брошенные на прорыв единицы техники были уничтожены.

Ранее в России рассказали о ситуации в приграничье Курской и Белгородской областей.