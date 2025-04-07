В России высказались о ситуации в приграничье Курской и Белгородской областей

Депутат Заварзин: В Курской и Белгородской областях идет серьезная зачистка ВСУ

В Курской и Белгородской областях идет серьезная зачистка подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так о ситуации на направлениях депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас вся линия соприкосновения идет, развивается нормально. Безусловно, Верховным главнокомандующим была поставлена четкая задача. Понимание от нас ее есть. Что касается Курской, Белгородской областей, то там, безусловно, идет серьезная зачистка. Они бросают какие-то резервы туда. Они даже говорят, что это элитные войска. Я мало уже верю в эти элитные войска», — заявил Заварзин.

Также, по словам депутата, появилась информация, что ВСУ хотят отправить на курское и белгородское направления подразделения французов, немцев и англичан.

«Я ответственно заявляю, что мы ответим всем, кто негласно участвует, будет участвовать или гласно против наших вооруженных сил. Пожелаем нашим вооруженным силам успеха. Я как военный человек говорю, что все будет нормально», — заключил он.

Ранее военкор Семен Пегов написал, что состояние линии боевого соприкосновения (ЛБС) в приграничных районах Белгородской области стремительно меняется. Как стало известно Пегову, продолжаются бои в районе Поповки — там ВСУ действуют малыми пехотными группами. В тыловых районах приграничья враг продолжает сосредоточивать силы и средства, добавил он.

