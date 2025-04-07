Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:06, 7 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о ситуации в приграничье Курской и Белгородской областей

Депутат Заварзин: В Курской и Белгородской областях идет серьезная зачистка ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской и Белгородской областях идет серьезная зачистка подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так о ситуации на направлениях депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас вся линия соприкосновения идет, развивается нормально. Безусловно, Верховным главнокомандующим была поставлена четкая задача. Понимание от нас ее есть. Что касается Курской, Белгородской областей, то там, безусловно, идет серьезная зачистка. Они бросают какие-то резервы туда. Они даже говорят, что это элитные войска. Я мало уже верю в эти элитные войска», — заявил Заварзин.

Также, по словам депутата, появилась информация, что ВСУ хотят отправить на курское и белгородское направления подразделения французов, немцев и англичан.

«Я ответственно заявляю, что мы ответим всем, кто негласно участвует, будет участвовать или гласно против наших вооруженных сил. Пожелаем нашим вооруженным силам успеха. Я как военный человек говорю, что все будет нормально», — заключил он.

Ранее военкор Семен Пегов написал, что состояние линии боевого соприкосновения (ЛБС) в приграничных районах Белгородской области стремительно меняется. Как стало известно Пегову, продолжаются бои в районе Поповки — там ВСУ действуют малыми пехотными группами. В тыловых районах приграничья враг продолжает сосредоточивать силы и средства, добавил он.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп осудил «бомбардировки» Украины

    Зрителей возмутил сбежавший в США актер в ремейке «Москва слезам не верит»

    Курс рубля к доллару и евро упал

    Подбитый американский танк Abrams на белгородском направлении сняли на видео

    Утреннее купание выдры в ледяной проруби попало на видео

    Остатки гостиницы наемников в Кривом Роге после российского удара сняли на видео

    В Госдуме встревожились из-за наплыва мигрантов в российские хостелы

    В российском регионе нашли способы продолжать пить вопреки запретам

    В России высказались о ситуации в приграничье Курской и Белгородской областей

    Наемника из Грузинского национального легиона осудят за участие в боях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше