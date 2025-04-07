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18:44, 7 апреля 2025Россия

Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать российский регион

Минобороны: ВСУ попытались атаковать Белгородскую область беспилотником
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь попытались атаковать Россию. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

По информации военного ведомства, около 16:00 мск сразу два украинских беспилотника были сбиты над Белгородской областью. Они были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Иных подробностей инцидента в министерстве не привели.

Ранее 7 апреля об атаке беспилотников ВСУ сообщили власти еще одного приграничного региона — Белгородской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что жертвой удара стал мирный житель. Атаку он назвал целенаправленной.

ЖЗЛ
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