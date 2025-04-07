Российский губернатор сообщил о смерти мирного жителя при атаке беспилотника ВСУ

Брянский губернатор Богомаз сообщил о смерти мирного жителя из-за атаки БПЛА

В Брянской области атака беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала причиной смерти мирного жителя. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, под удар попало село Лемешовка Севского района. Чиновник назвал удар дрона целенаправленным. Богомаз принес семье россиянина соболезнования и заверил, что ей окажут материальную помощь.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли из танков «Булат» Попово-Лежачи Курской области, выпустив по населенному пункту 12 осколочно-фугасных снарядов калибра 125 миллиметров. Пострадавших нет.

До этого украинский беспилотник атаковал автомобиль в курском селе Мокрушино. В результате пострадала девушка 2003 года рождения.