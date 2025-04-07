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11:56, 7 апреля 2025Россия

Стало известно об обстреле ВСУ российского региона из танков «Булат»

Shot: ВСУ обстреляли Курскую область из трех танков
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область из танков «Булат». Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно, 6 апреля в расположенный в двух километрах от границы поселок Бояро-Лежачи Сумской области Украины прибыли бойцы ВСУ на трех танках, которые открыли огонь по курскому селу Попово-Лежачи.

По информации издания, украинские военные выпустили по российскому населенному пункту 12 осколочно-фугасных снарядов калибра 125 миллиметров. Пострадавших нет. Информация о разрушениях не приводится. Власти региона ситуацию пока не комментировали.

Согласно данным из открытых источников, украинский Т-64БМ2 «Булат» является модернизацией советского танка Т-64, принятого на вооружение в 1966 году.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Мокрушино Курской области. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна, ранена девушка 2003 года рождения.

ЖЗЛ
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