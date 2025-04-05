Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в российском селе

Хинштейн: Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, ранена девушка

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в селе Мокрушино Курской области, об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, в результате атаки дрона ранена девушка 2003 года рождения. «Ее доставили в ближайшее медучреждение — городскую больницу №2 города Белгорода», — подчеркнул политик.

Врио главы российского региона уточнил, что пациентка в ближайшее время будет переведена в Курскую областную больницу.

Ранее зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» сбил украинский дрон в приграничном районе Курской области.