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00:19, 5 апреля 2025Россия

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в российском селе

Хинштейн: Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, ранена девушка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в селе Мокрушино Курской области, об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, в результате атаки дрона ранена девушка 2003 года рождения. «Ее доставили в ближайшее медучреждение — городскую больницу №2 города Белгорода», — подчеркнул политик.

Врио главы российского региона уточнил, что пациентка в ближайшее время будет переведена в Курскую областную больницу.

Ранее зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» сбил украинский дрон в приграничном районе Курской области.

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