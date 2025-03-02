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06:00, 2 марта 2025Россия

Российские военные сбили украинский беспилотник в Курской области

Минобороны: Панцирь-С1 сбил украинский БПЛА в Курской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» сбил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Во время несения боевого дежурства расчетом ЗРПК "Панцирь-С1" в зоне ответственности группировки войск "Север" уничтожен беспилотный летательный аппарат противника», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что ЗРПК способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой. Кроме того, комплексы часто меняют свое местоположение.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны 28 февраля в период с 17:44 до 19:45 по московскому времени уничтожила 53 беспилотника. Уточняется, что 43 БПЛА сбили над территорией Брянской области, пять дронов — над территорией Крыма, четыре — над территорией Орловской области и один — над территорией Калужской области.

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