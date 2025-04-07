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20:28, 7 апреля 2025Мир

Разведка ФРГ высказалась о якобы причастности России к теракту в Германии

Разведка ФРГ назвала ложью сообщения о причастности РФ к теракту в Мангейме
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Сообщения о том, что Россия причастна к теракту в немецком городе Мангейме, являются фейками, которые основаны на ложной информации. Об этом заявил представитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND), его слова приводит Reuters.

«Результаты из Google Trends не подходят для представленных методов анализа, и поэтому их оценки не могут использоваться в качестве достоверных данных (...). Поэтому мнимая корреляция между этими ними и некой связью с Россией в таком случае может быть воспроизведена и для других стран, что делает привязку именно к российской стороне маловероятной», — отметил представитель немецкого разведывательного ведомства.

Он также указал на то, что BND «в целом сомневается в достоверности расследования телеканала», поскольку представленные им результаты состоят «из выборочных данных и рассчитанных на их основе вероятностей».

6 апреля телеканал ZDF опубликовал собственное «расследование», сделанное на основании данных Google Trends, в котором утверждается, что Россия якобы может быть причастна к теракту в Мангейме, в ходе которого подозреваемый напал с ножом на полицейских и прохожих в мае 2024 года.

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