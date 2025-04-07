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09:49, 7 апреля 2025Силовые структуры

Россиянка сожгла аэролодку бывшего и случайно спалила свой дом

Под Иркутском женщина сожгла моторную лодку бывшего и случайно спалила свой дом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Под Иркутском жительница Усть-Балея сожгла аэролодку бывшего возлюбленного и случайно дотла спалила свой дом. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, она решила поджечь моторную лодку из-за того, что устала хранить ее у себя. Однако, неконтролируемое возгорание быстро перекинулось на дом фигурантки. Огонь уничтожил все.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об умышленной порче чужого имущества. Владелец аэролодки оценил причиненный ему ущерб в один миллион рублей.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае начальница почтового отделения сожгла его, потому что хотела скрыть следы кражи 190 тысяч рублей.

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