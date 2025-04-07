Сообщение о планах по мобилизации в России 300 тысяч человек оказалось фейком

Данные о планах по мобилизации в РФ 300-500 тысяч человек оказались фейком

Сообщение о планах по мобилизации в России от 300 до 500 тысяч человек оказалось фейком. Его опубликовал Telegram-канал «Кремлевская табакерка», при этом в российских СМИ данная информация не распространилась.

В канале приводятся мнения философа Александра Дугина и неназванных источников Минобороны (личности и высказывания которых проверить невозможно, а потому утверждать об их правдивости нельзя). По словам Дугина, в России готовятся решения по тотальной мобилизации. В свою очередь, спикеры из оборонного ведомства уточнили, что подобная идея обсуждалась. При этом один из них указал, что пока всеобщей мобилизации не будет, а другой же заявил, что мобилизовать могут не больше 300-350 тысяч человек.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что в новой волне мобилизации в стране нет необходимости. Например, 26 марта депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что в подобных мероприятиях нет смысла. По его словам, на данный момент в рядах Российской армии достаточно сил для проведения ротации. При этом, подчеркнул он, речи о том, чтобы посылать новобранцев без боевого опыта в зону специальной военной операции, не идет.

В ноябре 2024 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речи о проведении в России мобилизации нет. Он также отметил, что сотни россиян каждый день подписывают контракт с Министерством обороны, проходя в дальнейшем обучение и отправляясь в зону проведения специальной военной операции (СВО).

В свою очередь, депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев уточнил, что сейчас Вооруженные силы России пополняются на добровольной основе военнослужащими по контракту. А депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что мобилизация как явление является для российских Вооруженных сил «пройденным этапом». «Сегодняшняя система комплектования вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач», — добавил он.

Летом 2024 года президент России Владимир Путин объяснил, почему стране не нужна новая мобилизация. Глава государства указал, что нынешнего контингента было бы недостаточно, если бы Россия хотела просто максимально быстро достичь целей СВО, однако страна придерживается тактики выдавливания украинских сил в Донбассе. По подсчетам российского лидера, в 2024 году более 300 тысяч россиян добровольно пришли в военкоматы и стали контрактниками. С начала прошлого года их число составило свыше 160 тысяч человек

Слухи о якобы проведении мобилизации в России появляются регулярно, однако не подтверждаются. После завершения частичной мобилизации 28 октября 2022 года новой волны не было. Фейковую информацию чаще всего распространяют украинские спикеры и зарубежные СМИ. Например, о подготовке РФ первой мобилизации в Запорожской области говорил глава областной военной администрации Запорожской области Иван Федоров. Он уверял, что для этого подготовлена вся инфраструктура: военкоматы, призывные пункты и призывные столы на каждом предприятии. «Официально план призыва — более 150 тысяч человек. В зоне риска — мужчины от 18 до 30 лет», — заявлял Федоров, чьи слова не подтвердились. При этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что в течение пяти лет жители региона не будут подлежать мобилизации в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

Материал о мобилизации также публиковала британская газета Financial Times. Весной 2024 года на ее страницах появилась статья, в которой источник, близкий к российскому Минобороны, заявил, что для сохранения успехов в зоне боевых действий Москве потребуется новая волна мобилизации. Однако Кремль опроверг эту новость.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».